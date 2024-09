Rua dos Biquinis - Divulgação

Rua dos Biquinis Divulgação

Publicado 10/09/2024 14:33

Cabo Frio - Um dos pontos turísticos mais frequentados de Cabo Frio, a Rua dos Biquínis, no bairro da Gamboa, vai passar pela tão aguardada reforma. A abertura dos envelopes para a licitação foi anunciada pelo município para esta terça-feira (10), às 10h. A notícia foi publicada pelo jornal “Folha dos Lagos”, neste fim de semana.

A reportagem revela que a intervenção é urgente devido aos problemas estruturais que o local enfrenta, tendo um valor total estimado em R$ 235.205,63.

A Rua dos Biquínis oferece mais de 100 lojas especializadas em moda praia, fitness e acessórios, formando o maior shopping de moda praia a céu aberto do mundo, segundo o Guiness Book. Nos últimos tempos, no entanto, vem enfrentando problemas sérios, com as estruturas de captação de água de chuva enferrujadas, aumentando significativamente o risco de desabamento, além de representar um perigo para pedestres e comerciantes locais.

A reforma do ponto turístico começou a ser pensada em 2022, sob o governo José Bonifácio. Em agosto de 2023, a atual prefeita Magdala Furtado recebeu um grupo de empresários no gabinete e anunciou que a licitação para contratação da empresa responsável pela obra da Rua dos Biquínis estava prestes a ocorrer, e que a expectativa era de que tudo ficasse pronto antes da virada de 2023 para 2024.

O projeto inicial prometia reformas completas, incluindo reforço estrutural, modernização da parte elétrica, criação de um espaço infantil, um local para fotos e paisagismo. No entanto, a obra realizada foi bem menor do que o planejado, limitando-se a uma pequena revitalização. A precariedade da construção ficou evidente em janeiro deste ano, quando parte da estrutura superior de uma das torres cedeu, colocando em risco a segurança de todos.