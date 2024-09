Pistola 9mm, munições de mesmo calibre, um carregador alongado e um rádio transmissor - Divulgação/PM

Publicado 09/09/2024 16:51

Cabo Frio - Um traficante de 27 anos foi morto depois de troca de tiros com a PM, na noite deste sábado (7), no Tangará, em Cabo Frio. Conforme informações do 25º BPM, os agentes chegaram até o bairro após denúncia de disputa entre facções rivais. Houve confronto e um sargento foi ferido por estilhaços. A viatura também foi atingida por disparos. O suspeito foi levado ainda com vida para o hospital Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança, mas não resistiu aos ferimentos.

No local foram apreendidas pistola 9mm, munições de mesmo calibre, um carregador alongado e um rádio transmissor.

Ainda segundo a polícia, o suspeito possui oito anotações criminais sendo uma por homicídio, seis por tráfico de drogas e uma por receptação.