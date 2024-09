Uma pistola 9mm de fabricação israelense com numeração suprimida, 13 munições, dois carregadores e 41 pinos de cocaína - Divulgação/PM

Publicado 09/09/2024 13:40

Cabo Frio - Na tarde de sexta-feira (6), uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem acusado de tráfico de drogas e homicídio na Rua Juscelino Kubitschek, no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio.

Apelidado de “Pinguim”, o elemento, identificado como L.F.F.d.S., de 26 anos, ocupava a posição de ‘gerente’ de uma quadrilha que atua no tráfico de drogas na comunidade do Morro do Limão. Segundo a polícia, ele também é o principal suspeito de um homicídio ocorrido no dia 25 de agosto deste ano. Além disso, ele possuía um mandado de prisão em aberto.

No momento da prisão, “Pinguim” foi encontrado saindo do quintal de uma residência e, ao ser abordado, confessou o envolvimento com a criminalidade, além de confirmar a autoria do homicídio. Com ele, foram apreendidos uma pistola 9mm de fabricação israelense com numeração suprimida, 13 munições, dois carregadores e 41 pinos de cocaína, escondidos no local.

O criminoso foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde teve a prisão em flagrante decretada por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação criminosa. O mandado de prisão pendente foi também formalizado, garantindo a recaptura do foragido.