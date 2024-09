Homem agride garoto em praça pública - Reprodução/Rede social

Publicado 06/09/2024 17:33

Cabo Frio - Um homem foi flagrado agredindo um adolescente na quadra da praça do Parque Burle, em Cabo Frio, na tarde desta quinta-feira (5).



O caso foi registrado em vídeo e imagens mostram o momento em que o agressor chega à quadra, aparentemente armado, abordando um grupo de jovens de forma agressiva.



Ele reclama de algo com os adolescentes, e se irrita em seguida, partindo para cima de um dos rapazes, que não reagiu. Durante o ataque com tapas e chutes, ele gritava: “Quem manda aqui sou eu”. O menino chega a pedir desculpas em um momento, mas não foi o suficiente para ser liberado.



As crianças que presenciaram a cena ficaram visivelmente assustadas com a agressividade. De acordo com informações, elas estavam ensaiando para uma gincana de uma escola que fica próxima ao local quando os adolescentes entraram na quadra e foram abordados pelo homem.



Até o momento, não há informações sobre a identidade do agressor e nem sobre o motivo da agressão.