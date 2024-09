Um revólver calibre 38, dois carregadores de pistola calibre 9mm, munições de diversos calibres, seis aparelhos celulares e um veículo Corolla - Divulgação/PM

Publicado 05/09/2024 16:04

Cabo Frio - Quatro homens foram presos após uma troca de tiros com a Polícia Militar na noite desta quarta-feira (4) em Cabo Frio. Eles são acusados de de planejar ataques a facções rivais na cidade. A ação no Condomínio Nova Califórnia, em Unamar, no distrito de Tamoios.

De acordo com as investigações, os elementos, oriundos de comunidades do Rio de Janeiro como o Complexo do Alemão e Complexo da Maré, além do bairro Rasa, em Búzios, estavam reunidos na região para discutir e organizar os ataques. Ao perceber a presença da polícia, os criminosos iniciaram um confronto armado, mas foram rapidamente contidos.

Com os indivíduos, foram apreendidos um revólver calibre 38, dois carregadores de pistola calibre 9mm, munições de diversos calibres, seis aparelhos celulares e um veículo Corolla. Entre os detidos, um deles possui um extenso histórico criminal, com 84 anotações, e é oriundo da comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré.

Todos os envolvidos foram conduzidos para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.