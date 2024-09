Duas pistolas (uma 9mm e outra 380), ambas com numeração raspada, além de 15 munições calibre 380 e 14 munições calibre 9mm. 50 tiras de maconha, 12 pinos de cocaína e um celular - Divulgação/PM

Publicado 04/09/2024 15:50

Cabo Frio - A Polícia Militar, através do GAT (Grupamento de Ações Táticas), prendeu um indivíduo por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na tarde desta terça-feira (3), na Rua Oito, na Reserva do Peró, em Cabo Frio. Na ação, um adolescente foi apreendido.



De acordo com a ocorrência policial, a operação foi deflagrada após a equipe receber informações de que indivíduos ligados ao tráfico de drogas estariam em duas residências na região, planejando um ataque a uma facção rival. Diante denúncia, os agentes se deslocaram até o local, onde a entrada foi franqueada nas residências para buscas.



Durante a revista, os agentes capturaram dois elementos em posse de suas armas (municiadas), sendo elas duas pistolas (uma 9mm e outra 380), ambas com numeração raspada, além de 15 munições calibre 380 e 14 munições calibre 9mm. Após vasculhamento no terreno de uma das casas também foi encontrado material entorpecente pronto pra venda, de propriedade de um dos acusados que assumiu os fatos. Foram apreendidos 50 tiras de maconha, 12 pinos de cocaína e um celular.



Os dois elementos foram conduzidos para a 126ª Delegacia Policial e depois para a 125ªDP (SPA), Central de Flagrantes.



Na delegacia, o adolescente de 17 anos foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Já o homem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.