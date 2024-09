Fogo atinge restinga do Parque Estadual da Costa do Sol - Reprodução/Rede social

Cabo Frio - Uma extensa área de restinga do Parque Estadual da Costa do Sol, em Cabo Frio, pegou fogo entre o fim da tarde e o início da noite desta segunda-feira (2). Conforme relatos, a ocorrência foi registrada na altura das Dunas do Peró.



Moradores suspeitam que se trata de um incêndio criminoso. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil da cidade foram acionados e compareceram ao local. Até o momento, não há informações sobre pessoas ou animais feridos.



Ainda de acordo com relatos, as chamas seguem avançando, principalmente por conta da intensidade dos ventos. Testemunhas afirmam que o fogo é tanto que os bombeiros estão precisando sair para buscar mais água.



Um boletim de ocorrência será realizado e a denúncia dos moradores será investigada. Relatos apontam que, anualmente, principalmente em períodos de secas, incêndios na região são comuns.