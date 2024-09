Um revólver calibre 38 com seis munições intactas e 14 pinos de cocaína - Divulgação/PM

Publicado 02/09/2024 16:27

Cabo Frio - Durante uma ronda de rotina na madrugada deste domingo (1), a Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no Itajuru, em Cabo Frio.

O acusado, identificado como D.G.R., de 20 anos, foi abordado pelos policiais na Rua Copacabana após a guarnição perceber uma atitude suspeita. Ao avistar a viatura, o indivíduo dispensou um revólver calibre 38 com seis munições intactas.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram 14 pinos de cocaína no bolso do casaco do elemento. Além disso, após uma busca minuciosa no veículo próximo ao local da abordagem, foi localizado o revólver com a numeração raspada, exatamente onde o indivíduo havia o descartado.

Diante dos fatos, o criminoso foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia, onde foi autuado por tráfico de drogas e por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Ainda segundo a PM, o elemento já possui duas anotações criminais anteriores por tráfico de drogas e uma por associação para o tráfico.