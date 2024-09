23 pinos de cocaína e R$ 50 em espécie - Divulgação/PM

23 pinos de cocaína e R$ 50 em espécie Divulgação/PM

Publicado 02/09/2024 15:47

Cabo Frio - Em uma série de operações realizadas na manhã deste sábado (31), a Polícia Militar apreendeu grande quantidade de drogas em Cabo Frio. A ação resultou na prisão de um indivíduo e na condução de outro à delegacia.

No Jardim Esperança, uma denúncia anônima levou a polícia até um banheiro público da Rua do Forno, onde K.C.L., de 47 anos, e F.C.S.P., de 49 anos, foram flagrados com 23 pinos de cocaína e R$ 50 em espécie. K.C.L. foi preso em flagrante por tráfico de drogas, enquanto F.C.S.P. foi liberado após prestar depoimento.