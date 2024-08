81 buchas de maconha, 39 buchas de Skank, 29 pinos de cocaína, um rádio transmissor, um caderno de anotações do tráfico e R$ 30 em espécie - Divulgação/PM

Cabo Frio - A Polícia Militar prendeu dois jovens e apreendeu um menor de idade, por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (29), na Travessa do Pica-Pau, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

Conforme a PM, a operação foi deflagrada após a polícia receber uma denúncia anônima informando sobre a venda de entorpecentes no local. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais montaram um cerco tático e abordaram os três suspeitos, que estavam com mochilas contendo drogas.

Com os jovens, foram apreendidas 81 buchas de maconha, 39 buchas de Skank, 29 pinos de cocaína, um rádio transmissor, um caderno de anotações do tráfico e R$ 30 em espécie. Cada um dos suspeitos carregava uma mochila com parte do material entorpecente.

Durante a abordagem, os três jovens confessaram que estavam no local para a venda de drogas. Um menor de 17 anos foi apreendido e autuado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Os outros dois jovens, maiores de idade, foram presos em flagrante e autuados pelo mesmo crime.