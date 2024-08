Cabo Frio

Projeto "Choro Boa Praça" acontece neste domingo (1) em Cabo Frio

A roda do ‘Nós do Choro’ acontece sempre no primeiro domingo de cada mês, a partir das 10h, na Praça da Bandeira. Na sexta-feira (30), acontece o ensaio aberto, às 19h, no Bar do Delegado, Av. Hilton Massa, Passagem