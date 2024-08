697 pinos de cocaína; 500 gramas de maconha; 17 tabletes de substância entorpecente (não especificada); 26 unidades de Black Lança (um tipo de droga sintética); 3 litros de loló; 3 balanças de precisão e 1 caderno de anotações com informações sobre o tráfico - Divulgação/PM

Cabo Frio - Em uma ação conjunta, equipes do Grupo de Ações Táticas (GAT) e da Polícia de Inteligência (P2) do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam uma grande quantidade de drogas na tarde desta quinta-feira (29), em um imóvel localizado na Rua Guanabara, no bairro Jardim Olinda, em Cabo Frio.

De acordo com a ocorrência policial, a operação foi deflagrada após a polícia receber informações de que um indivíduo foragido da justiça do Rio de Janeiro estaria escondido na residência e que no local poderiam ser encontradas armas e drogas. Ao chegar ao endereço indicado, os policiais encontraram o imóvel aberto e todo o material ilícito espalhado pelos cômodos.

Entre o material apreendido, estavam 697 pinos de cocaína; 500 gramas de maconha; 17 tabletes de substância entorpecente (não especificada); 26 unidades de Black Lança (um tipo de droga sintética); 3 litros de loló; 3 balanças de precisão e 1 caderno de anotações com informações sobre o tráfico.

Todo o material foi levado para a 126ª Delegacia Policial.