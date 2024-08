Moradores denunciam arraias supostamente mortas em Cabo Frio - Reprodução/ internauta

Publicado 29/08/2024 19:43

CABO FRIO, REGIÃO DOS LAGOS - Vídeos registrados nesta terça-feira (27) em Cabo Frio mostram arraias supostamente mortas ao fundo do Canal do Itajuru, na altura do bairro Passagem, e levantaram preocupações por parte de de moradores da região, principalmente com relação ao motivo do óbito dos animais.



Nas imagens, é possível visualizar as arraias, algumas de bruços, ao lado de barcos. Inicialmente, os moradores não tinham certeza sobre o óbito, contudo, o biólogo cabo-friense Eduardo Pimenta explicou que “as chances de estarem mortas são enormes, porque elas normalmente vivas não ficam nessa posição”.



“E o que a gente observa acima, sobre a lâmina d’água? Barcos de pesca de rede, ou seja, sugere-se que, né, não dá para confirmar, porque não temos provas comprobatórias, mas sugere-se que elas foram capturadas e descartadas”, analisou Pimenta.



Próximo aos animais, é possível identificar barcos de rede de espera, também conhecidas como redes de cerco, que são projetadas para ficar submersas na água por períodos prolongados, aguardando que os peixes nadem para dentro delas.



“Tem um apetrecho de rede ali, né? Essas redes possivelmente tenham sido lançadas. Não dá para afirmar que esse barco ali acima delas que fez isso, mas possivelmente trata-se de descarte de pesca”, finalizou o biólogo.



Diante dos fatos, o Dia entrou em contato com a prefeitura, questionando sobre a possível proibição da pesca do animal e com relação à fiscalização no local, e aguarda retorno.