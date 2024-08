Uma mochila com ferramentas e um aparelho celular - Divulgação/PM

Uma mochila com ferramentas e um aparelho celularDivulgação/PM

Publicado 30/08/2024 14:14

Cabo Frio - A Polícia Militar prendeu, na noite desta quinta-feira (29), um homem suspeito de cometer uma série de furtos em residências e estabelecimentos comerciais nos bairros Peró e Ogiva, em Cabo Frio. O acusado de 39 anos, foi abordado por policiais do DPO do bairro após solicitação das vítimas.



De acordo com as informações da PM, os agentes foram acionados após as vítimas reconhecerem o suspeito como autor dos furtos. Ao abordar o homem, que estava em um veículo Renault Sandero prata, os agentes encontraram uma mochila com ferramentas e um aparelho celular, além de constatar que o carro teria sido utilizado nos crimes, um na Rua do Badejo, no bairro Peró, e outro na Rua Caminho Verde, no Bairro Ogiva.

Durante a abordagem, o acusado confessou os furtos e informou que já havia vendido parte dos objetos subtraídos em Unamar, no segundo distrito. No entanto, os policiais conseguiram recuperar uma televisão Samsung de 50 polegadas, produto de um dos furtos, na residência do suspeito.



O homem foi conduzido para a 126ª Delegacia Policial e, posteriormente, para a 132ª Delegacia Policial, delegacia de área, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado. Além do veículo, as ferramentas e o celular, a mochila utilizada nos crimes também foi apreendida.

Uma mochila com ferramentas e um aparelho celular Divulgação/PM