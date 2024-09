Simulacro de pistola - Divulgação/PM

Simulacro de pistola Divulgação/PM

Publicado 02/09/2024 15:33

Cabo Frio - Um homem de 35 anos foi preso na madrugada deste sábado (31) após tentar assaltar um casal no Largo de Santo Antônio, no Centro de Cabo Frio. De acordo com a Polícia Militar, o acusado, identificado como G.D.P., abordou as vítimas portando um simulacro de pistola e exigindo os pertences.

No entanto, a tentativa de assalto foi frustrada após as vítimas, juntamente com populares, entrarem em luta corporal com o criminoso. O acusado foi contido e detido até a chegada da PM.

As vítimas, um homem de 32 anos e uma adolescente de 19, foram conduzidas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle, onde receberam atendimento médico. O acusado também foi levado para a unidade de saúde para avaliação e, posteriormente, encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado por tentativa de roubo.

Além do simulacro de pistola, a polícia apreendeu uma bicicleta que teria sido utilizada pelo acusado na ação criminosa.