Crime de dano qualificado ao patrimônio públicoDivulgação/PF

Publicado 02/09/2024 16:12

Cabo Frio - Na tarde deste sábado (31), a Polícia Federal prendeu um homem em flagrante pela prática do crime de dano qualificado ao patrimônio público. A ação ocorreu em uma agência da Caixa Econômica Federal localizada em Cabo Frio.

O elemento causou danos significativos ao interior da agência, vandalizando o sistema de acesso ao local, caixas eletrônicos e estações de trabalho de funcionários do estabelecimento.Ele já havia praticado o mesmo crime em outra oportunidade, quando vandalizou uma agência da Caixa localizada no Centro do Rio de Janeiro.

Na ocasião, o homem também foi preso por policiais federais da Superintendência Regional da PF no Rio.Existem indícios de que o vândalo tentou acessar o cofre dos caixas eletrônicos, porém não conseguiu abri-los e nada foi levado.

Conforme o andamento das investigações, portanto, o elemento ainda poderá responder pelo crime de tentativa de furto qualificado.

Após as formalidades de praxe, o criminoso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pelo crime de dano qualificado, cuja prática é punível com detenção de até três anos, além da pena correspondente à violência e multa.