Motocicleta adulterada - Divulgação/PM

Publicado 03/09/2024 16:07

Cabo Frio - Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (2), na Estrada do Guriri, na altura do bairro Jardim Peró, em Cabo Frio, por estar pilotando uma motocicleta adulterada.

De acordo com a Polícia Militar, durante um patrulhamento de rotina, uma guarnição suspeitou de um motociclista que trafegava sem placa e sem o capacete de segurança. Ao abordar o condutor, identificado como D.D.S., os policiais constataram que a numeração do chassi e do motor da motocicleta Honda CG Titan era ilegível, ou seja, adulterada.

Além da irregularidade do veículo, o condutor também não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e nem a documentação da motocicleta. Diante dos fatos, D.D.S. foi preso em flagrante e conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado por adulteração de veículo. Após os procedimentos legais, o acusado foi encaminhado para a Central de Flagrantes (DEAM).

A motocicleta foi apreendida e permanece na 126ª DP à disposição da Justiça.