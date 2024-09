Acidente de moto - Reprodução/Rede social

Publicado 04/09/2024 15:55

Cabo Frio - Um grave acidente envolvendo um mototaxista e uma passageira foi registrado na noite desta terça-feira (3) na RJ-102, estrada que liga Búzios a Cabo Frio, próximo ao trecho entre Centrinho e Tangará, na altura do Instituto Federal Fluminense (IFF), em Cabo Frio.



De acordo com testemunhas, o motociclista perdeu o controle do veículo em uma curva e saiu da pista, invadindo uma propriedade rural após romper uma cerca de arame.



Nas redes sociais, outros motociclistas relataram ter encontrado a estrada com brita solta, o que pode ter contribuído para o acidente.



Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros às vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perisse (HMDRP), em Búzios.



O motociclista, que trabalha como mototaxista por aplicativo, sofreu traumatismo craniano, segundo familiares da outra vítima, e foi transferido para o Hospital Estadual Roberto Silva (HERC), em Araruama. A passageira sofreu escoriações leves e passa bem.



As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil. A presença de brita solta na pista, denunciada por outros motociclistas, será apurada como possível fator contribuinte para a ocorrência.