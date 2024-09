Bloco Alternativo Resistência - @shotbylipe

Publicado 04/09/2024 17:57

Cabo Frio - Em Cabo Frio, o Bloco Alternativo Resistência está com inscrições abertas para a Oficina de Percussão. As aulas começam no dia 14 de setembro, às 15h, na Rua Porto Alegre, 19, no Quintal Collab. Para quem não sabe tocar nenhum instrumento e tem interesse em aprender e participar de um bloco de carnaval, não pode perder essa oportunidade, pois essa oficina é voltada para iniciantes. A intenção desta aula é desenvolver habilidades para tocar qualquer instrumento de percussão, mas o foco dessa vez será no “naipe de caixa” e as pessoas que participarem, levará um material para estudar em casa.



O Bloco nasceu a partir das Oficinas de Percussão oferecidas pelo professor Rafael Carvalho para pessoas a partir de 14 anos e que reuniu mais de 50 interessados em aprender a tocar um instrumento durante o verão passado. A proposta agregou diversas pessoas que nunca tiveram contato antes com instrumentos e que coletivamente se auto-organizaram de modo criativo para sua formação.



Desde o carnaval, vem sendo oferecido mensalmente oficinas com valores populares e bolsas para quem não tem condições de colaborar integralmente com os custos da organização sem fins lucrativos. As últimas oficinas oferecidas foram de agogô, agbê e perna de pau e o coletivo promete aumentar a frequência desses encontros em breve com a chegada do verão. O valor é de 30R$ com bolsas integrais, ou 50% para quem não tiver condições.



A sua característica de base é a orquestra de sopro e percussão, misturando estilos musicais, que renovam as antigas fanfarras e caem no gosto dos foliões para além das tradicionais marchinhas, trazendo melodias em ijexá, samba, funk, reggae…



A iniciativa é uma proposta cultural e de cidadania, pois além de dar acesso a uma arte milenar, constrói uma comunidade para brincar um carnaval respeitoso em todos os sentidos, tanto evitando músicas de qualquer cunho preconceituoso, quanto agregando minorias reprimidas, trazendo uma consciência do quanto essa manifestação popular pode ser inclusiva.



Serviço: @blocoaresistência



Data: 14 de setembro



Horário: a partir das 15h



Local: Quintal Collab



Endereço: Rua Porto Alegre, 19



Custo: $30 com bolsas integrais ou 50% para quem não tiver condições.



Inscrições pelo telefone: 21-98880-3676 (Giovanna)



Professores: Rafael Carvalho e Aline Pillar

Créditos das fotos: @shotbylipe

