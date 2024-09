Rua intransitável - Reprodução/Rede social

Rua intransitável Reprodução/Rede social

Publicado 05/09/2024 15:54

Cabo Frio - A Rua 16, no Alto da Rasa, bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio, ficou ainda mais deteriorada após o fracasso de uma intervenção da Prefeitura. De acordo com imagens registradas nesta quarta-feira (4) por Isaías Coutinho, do Jornal Folha de Búzios, a rua, que já apresentava dificuldades de acesso tanto para pedestres quanto para veículos, tornou-se quase intransitável após o despejo de pedras de cascalho.

Moradores afirmam que o despejo, sem qualquer preparo ou compactação adequada, agravou a poeira e as irregularidades na via, dificultando ainda mais o tráfego. Pedestres, principalmente crianças e idosos, encontram-se em situação de risco ao tentar transitar pelo local.

A gestão atual prometeu melhorias para a área, mas, segundo os populares, a solução proposta — jogar caminhões de terra na rua — só piorou o cenário. Cansada de esperar por uma solução eficaz, a população denuncia descaso e abandono do poder público, ressaltando que a falta de planejamento e a execução inadequada das obras tornaram a situação insustentável.

O Jornal O Dia procurou o município, solicitando um posicionamento sobre o caso, e aguarda retorno.

