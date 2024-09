Homem com comportamento violento - Reprodução/Rede social

Publicado 04/09/2024 18:04

Cabo Frio - Moradores do Centro de Cabo Frio, na altura do Boulevard Canal, denunciam um vizinho que estaria atormentando a todos na região devido ao seu comportamento violento, causando vários transtornos há meses. O homem, identificado como Leandro Rodrigues Bolaes Monica, alega ser juiz federal e “vive surtado, drogado”, relata a vizinhança ao Jornal O Dia.



Na manhã desta quarta-feira (4), por volta das 10h, um novo surto do homem culminou no arremesso de cadeiras no canal. Um boletim de ocorrência por grave ameaça, registrado por uma das vítimas, confirma a gravidade da situação. Intimado para uma audiência na segunda-feira (2), Leandro compareceu sem a documentação necessária e, segundo testemunhas, “se fingiu de doido”.

A vizinhança busca por uma solução, mas as autoridades parecem omissas. Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Segurança e Ministério Público foram acionados, mas até então nenhuma medida efetiva foi tomada para conter o agressor. “Um joga para o outro. Nem bombeiro vem”, desabafa um dos denunciantes, que prefere não se identificar.



Procurado pelo Jornal, o município ainda não retornou sobre o caso.