44 cápsulas de cocaína, um aparelho celular e uma pequena quantia em dinheiro Divulgação/PM

Publicado 06/09/2024 15:30

Cabo Frio - Nesta quarta-feira (4), a Polícia Militar realizou uma operação que resultou em apreensões de drogas e detenções de acusados na cidade de Cabo Frio. A ação ocorreu com foco no combate ao tráfico de entorpecentes.

A ocorrência foi registrada às 13h36, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. Durante patrulhamento na Travessa Ramiro Mota, dois adolescentes, de 15 e 17 anos foram abordados após tentarem fugir ao avistarem a viatura policial. Com eles, foram apreendidas 44 cápsulas de cocaína, um aparelho celular e uma pequena quantia em dinheiro. Os menores confessaram envolvimento com o tráfico e foram encaminhados à delegacia, onde foram autuados por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.