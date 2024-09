Motociclistas protestam - Reprodução/Rede social

Publicado 06/09/2024 17:45

- Após a repercussão das imagens mostrando um homem agredindo covardemente um adolescente na quadra da Praça do Parque Burle, em Cabo Frio , motociclistas organizaram um protesto nas proximidades. Eles foram até a frente da casa do agressor e ficaram por um tempo emitindo barulhos altos.O vídeo que mostra o homem dando tapas, chutes e xingando o jovem causou revolta em internautas. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (5), enquanto um grupo de crianças e adolescentes ensaiavam algo para a gincana da escola que fica próxima. Segundo informações, o homem teria se incomodado com a “baderna” e se irritou com um dos garotos.Ainda conforme informações, esse indivíduo seria Policial Militar reformado. Ele já teria se envolvido em outra confusão com ambulantes da Praia das Conchas. Na ocasião, ele era funcionário da Nova Cabo Frio Estacionamento e chegou a apontar a arma para os trabalhadores.O caso foi registrado na 126ª DP e a corregedoria da PM foi acionada para investigar a agressão ao jovem.