Uma sacola com pinos de cocaína no chão do beco e mais drogas, especificamente tiras de maconha - Divulgação/PM

Publicado 06/09/2024 18:33

Cabo Frio - Em uma ação ocorrida na tarde desta quinta-feira (5), a Polícia Militar apreendeu drogas em Cabo Frio. A operação foi desencadeada após denúncias anônimas que indicavam a prática de tráfico de entorpecentes.

A ação aconteceu na Rua Medeiros, na Praia do Siqueira, durante um patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram um indivíduo em atitude suspeita em um beco. Ao notar a presença da viatura, o homem fugiu. Os policiais realizaram buscas no local e encontraram uma sacola com pinos de cocaína no chão do beco e mais drogas, especificamente tiras de maconha, dentro de uma escola.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 126ª DP para as medidas cabíveis.