Homem que agrediu Reprodução/Rede social

Publicado 06/09/2024 18:04

- O homem que agrediu covardemente um adolescente na quadra da Praça do Parque Burle, em Cabo Frio , na tarde desta quinta-feira (5), já teria se envolvido também, em uma confusão com ambulantes da Praia das Conchas.A briga teria acontecido em julho do ano passado. Na ocasião, o indivíduo identificado apenas como Gustavo, era funcionário da Nova Cabo Frio Estacionamento, que controlava o acesso ao local.No vídeo, trabalhadores afirmam que ele chegou a ameaça-los com arma em punho. De acordo com testemunhas, Gustavo tem histórico de ser agressivo e acumula diversas denúncias na Praia das Conchas.O acusado é Policial Militar reformado. De acordo com a PM, a corregedoria foi acionada para apurar a agressão ao adolescente. O momento em que ele desfere tapas e chutes no jovem foi flagrado em vídeo e causou revolta na cidade.