84 cápsulas de cocaína foram apreendidas - Divulgação/PM

84 cápsulas de cocaína foram apreendidasDivulgação/PM

Publicado 09/09/2024 13:28

Cabo Frio - Em Cabo Frio, um homem de 26 anos ofereceu R$ 2 mil a policiais militares para não ser levado para a delegacia, por suspeita de tráfico de drogas.

De acordo com informações do 25º BPM, uma guarnição que estava em deslocamento para o batalhão recebeu denúncia de tráfico próximo à Rua do Forno, no bairro Jardim Esperança, onde avistou o suspeito. Ele foi abordado e levava cocaína dentro da cestinha da bicicleta. Após buscas no local, uma sacola plástica contendo mais drogas foi achada. No total, 84 cápsulas de cocaína foram apreendidas.

O suspeito foi levado para a 126ª DP, onde ficou preso.