Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) - Reprodução/Internet

Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) Reprodução/Internet

Publicado 09/09/2024 16:13

Cabo Frio - Um homem de 42 anos foi preso na noite de sexta-feira (6), em Cabo Frio, após agredir namorada, de 32 anos. Segundo informações do 25º BPM, a polícia chegou ao local após serem chamados por conta de uma discussão. O acusado foi encontrado num apartamento, na Avenida dos Namorados, bairro do Peró, onde estavam e confessou ter discutido com a companheira, que disse ter sido agredida pelas costas.

Antes de serem levados para a delegacia, a vítima pediu para tomar um banho, a fim de tirar o álcool do corpo que o acusado havia jogado nela no momento da discussão.

A mulher passou por exame de corpo de delito e o homem ficou preso. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM).