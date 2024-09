126ª DP - Divulgação/PM

126ª DP Divulgação/PM

Publicado 10/09/2024 14:12

Cabo Frio - Um motociclista foi preso na tarde deste domingo (8), após se envolver em um acidente de trânsito no Centro de Cabo Frio. De acordo com informações da Polícia Militar, o homem, identificado como Y.D.R.L., de 25 anos, teria colidido com a moto e sofrido ferimentos.

A ocorrência teve início por volta das 12h20 quando populares acionaram uma equipe da PM, relatando que o motociclista estaria em estado de embriaguez e havia quase atropelado uma criança na Avenida Litorânea. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o homem caído ao lado de uma motocicleta Honda Fan preta, com diversos ferimentos pelo corpo.

O motociclista confessou aos agentes que havia sofrido uma queda com a moto, mas exames realizados no Instituto Médico Legal (IML) confirmaram que ele estava alcoolizado. Após receber atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento, o homem foi levado para a delegacia, onde foi autuado e permanece preso. A motocicleta foi apreendida.