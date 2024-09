Mulher é presa após ser flagrada com dezenas de objetos furtados - Divulgação/PRF

Publicado 11/09/2024 14:54

Cabo Frio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu uma mulher, nesta terça-feira (10), após ser flagrada com dezenas de objetos furtados. Os produtos haviam sido subtraídos de diversas lojas localizadas em Cabo Frio. A abordagem aconteceu em Tribobó, no município de São Gonçalo.



Segundo informações da PRF, por volta das 17h, policiais rodoviários federais do Grupo de Patrulhamento Tático de Niterói faziam uma fiscalização na BR-101 quando foram alertados sobre um veículo que transportava itens furtados. Uma mulher, condutora do veículo, estaria fugindo em direção ao Rio de Janeiro, conforme as informações recebidas.



Em seguida, os policiais conseguiram abordar o carro entre as rodovias estaduais RJ 104 e RJ 106, em Tribobó. A motorista estava sozinha quando foi interceptada. Durante a revista, foram encontradas dezenas de peças de vestuário, jogos de cama e vários eletroeletrônicos, todos novos e sem nota fiscal.

No total, foram apreendidas 108 peças de roupa, 10 jogos de cama, 1 bomba hidráulica, 3 pranchas LIZZ, 7 furadeiras, 1 robô aspirador, 1 caixa de som JBL, 1 TV 43″, 1 as condicionado, 1 notebook e 3 celulares.



A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP.