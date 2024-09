Assalto - Reprodução/Rede social

Publicado 10/09/2024 15:53

Cabo Frio - Uma mulher foi alvo de um assalto à mão armada no bairro Jardim Excelsior, em Cabo Frio, na noite desta segunda-feira (9). A vítima, que voltava do trabalho de bicicleta, foi surpreendida por um criminoso na Avenida Central, que tentou roubar seu celular. O crime aconteceu por volta das 22h.



Desesperada, a mulher fugiu pela Rua Goiás, gritando por socorro. O momento em que ela implora para que o assaltante não atire foi capturado por uma câmera de segurança de uma residência local. Nas imagens, é possível ouvir a vítima implorando: “Por favor, não faz isso, não faz isso”. Em seguida, o criminoso dispara, mas o tiro não a atinge.



Até o momento, não há informações sobre o registro da ocorrência na delegacia. Moradores da região estão assustados com o aumento da violência.