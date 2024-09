1100 pinos de cocaína e 139 buchas de maconha - Divulgação/PM

Publicado 11/09/2024 14:40 | Atualizado 11/09/2024 14:46

Cabo Frio - Em uma ação conjunta, as equipes do Serviço Reservado “P/2” e GAT da Polícia Militar prenderam em flagrante um homem identificado com o vulgo “Fael”, de 22 anos, suspeito de ser gerente do tráfico de drogas na comunidade “Morro do Limão”. A prisão ocorreu na manhã desta quarta-feira (11) na Rua do Limoeiro, no bairro Porto do Carro.



De acordo com informações da polícia, os agentes receberam uma denúncia anônima indicando que “Fael” estaria no local desenterrando drogas para serem distribuídas aos traficantes de menor hierarquia, conhecidos como “vapores”. Com base nessas informações, as equipes se deslocaram até a comunidade e abordaram o suspeito.



Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma grande quantidade de drogas, sendo 1100 pinos de cocaína e 139 buchas de maconha. “Fael” foi conduzido para a 125ª Delegacia Policial e, posteriormente, encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) Central de Flagrantes, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/06, e permaneceu preso.