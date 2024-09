40 trouxinhas de maconha, 22 cápsulas de cocaína e R$ 22 - Divulgação/PM

Publicado 12/09/2024 16:16

Cabo Frio - Um homem de 34 anos, identificado como “Tio Nãn”, foi preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira (11), em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 10h, no Jardim Esperança. Durante a operação, ele admitiu aos agentes atuar como ‘gerente’ responsável pela organização de bocas de fumo.



De acordo com a PM, a guarnição, em patrulhamento pela localidade, voltou a atenção para um elemento próximo a um terreno em atitude suspeita. Foi realizada abordagem, na qual os policiais constataram que se tratava de “Tio Nãn”, ‘gerente’ responsável pela organização de bocas de fumo de uma facção criminosa.



Conforme a ocorrência, ao ser questionado, o elemento informou ser oriundo da Favela do Lixo e indicou aos agentes onde o material entorpecente sob sua responsabilidade estava armazenado. Ao todo, foram apreendidas 40 trouxinhas de maconha, 22 cápsulas de cocaína e R$ 22.



Diante dos fatos, o elemento, que já possui registro criminal por tráfico de drogas, foi encaminhado para a delegacia, onde permaneceu preso em flagrante pelo mesmo crime.