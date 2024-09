Adolescente flagrado com drogas. As cápsulas contavam com a inscrição "pó de R$ 25" - Divulgação/PM

Adolescente flagrado com drogas. As cápsulas contavam com a inscrição "pó de R$ 25"Divulgação/PM

Publicado 11/09/2024 16:23

Cabo Frio - Um adolescente foi flagrado com drogas em frente à Escola Municipal Marli, em Unamar, no distrito de Tamoios, na tarde desta quarta-feira (11), em Cabo Frio. Ele, que utilizava uma pochete, foi detido por agentes do PROEIS.

De acordo com a ocorrência, o fato foi registrado por volta das 12h20, durante uma ação de patrulhamento escolar. A guarnição, em rondas pela Rua E, teve a atenção voltada para um grupo de indivíduos, alguns deles utilizando pochetes.

Durante revista, os encontraram com um dos suspeitos, um menor, o total de oito pinos de cocaína. Conforme a guarnição, as cápsulas contavam com a inscrição “pó de R$ 25”.

Dirante dos fatos, o menor foi conduzido à 126ª DP (Delegacia de Polícia de Cabo Frio), onde foi autuado for fato análogo ao tráfico de drogas.