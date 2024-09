36 cápsulas de cocaína e R$ 10 em espécie - Divulgação/PM

Publicado 12/09/2024 16:50

Cabo Frio - Um homem de 48 anos foi preso por tráfico de drogas no fim da manhã desta quinta-feira (12) em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 11h, na Rua Lincon Garcia Guimarães, no bairro Palmeiras.

Segundo a Polícia Militar, a ação ocorreu após denúncias de um transeunte, que relatou que um indivíduo estaria vendendo drogas próximo à praça da Praia do Siqueira.

As informações indicavam que o suspeito retirava as drogas de uma caixa de hidrômetro e entregava aos usuários. Com base na denúncia, uma equipe policial foi ao local e identificou um homem suspeito abaixando-se para pegar algo em uma sacola verde.

Ao perceber a presença da guarnição, o suspeito tentou fugir para o interior de uma mercearia próxima ao hidrômetro. Após perseguição, os policiais conseguiram detê-lo. O homem já possui dois registros criminais, um por tráfico de drogas e outro por ameaça.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, onde foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso. Durante a operação, foram apreendidas 36 cápsulas de cocaína e R$ 10 em espécie.