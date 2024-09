Idosa de 69 anos, detida pela Polícia Militar - Reprodução/Rede social

Publicado 12/09/2024 18:02

Cabo Frio - Giovanna da Rocha Pitta, jovem de apenas 20 anos, foi alvo de um crime de injúria racial enquanto trabalhava numa loja do shopping de Cabo Frio na noite de terça-feira (10). A acusada, uma idosa de 69 anos, foi detida pela Polícia Militar após xingá-la, dentre outras ofensas, de “sinhazinha da escravidão”, “negra suja” e “alma morta”.

De acordo com a vítima, a idosa, que já seria conhecida por “comportamentos problemáticos” por parte dos funcionários, foi até o estabelecimento e foi bem atendida, contudo, ficou “alterada” no momento de pagar pelos produtos.

“Ela ficou [cerca de] duas horas e meia rodando [pelo estabelecimento] e um colega meu ficou a acompanhando e tirando as dúvidas”, disse, complementando: “Eu sou auxiliar lá e geralmente fico no caixa, e esse colega veio me ajudar a puxar a fila, e calhou dessa mulher passar as compras no caixa dele. No final, quando o pagamento já tinha sido efetuado, ela quis alterar o endereço dela no cadastro, só que ele não estava conseguindo, e ela ficou meio impaciente e segurando a fila. Eu me ofereci para ajudar e, enquanto tentava acalmá-la, ela foi rude a todo momento, e eu sempre simpática. Até que, por fim, ela me perguntou “se nos filmes de época ou “naqueles tempos” eu gostaria de ser a “sinhazinha de cabelos loiros” ou “olhos azuis” com “esse meu cabelo crespo”.

Giovanna conta que ficou muito nervosa diante das ofensas e que, como reação imediata, pediu que a idosa a respeitasse e informou que chamaria os seguranças da loja. Já seus colegas de trabalho, ao presenciarem a situação, retiraram a vítima do local, contudo, de acordo com o relato, “as ofensas continuaram”.

Diante da situação, gerente do estabelecimento acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e encaminhou as envolvidas para a 126ª DP (Cabo Frio). De acordo com o boletim de ocorrência, ao ser questionada, ela teria confirmado as ofensas raciais contra Giovanna.

Segundo a vítima, mesmo admitindo a fala racista, a idosa teria se recusado a cooperar com a polícia, além de ter proferido mais ofensas raciais contra Giovanna e ter tentado partir para cima dos oficiais. Lá, os agentes descobriram reclamações de moradores do condomínio onde ela reside por atitudes problemáticas da acusada.

Ainda de acordo com a vítima, na delegacia, foi atestado que a idosa tinha problemas psicológicos, contudo, apenas teria apresentado “falas desconexas”, dizendo que “vinha de júpiter” após a chegada da polícia e da segurança.

A idosa permaneceu detida e responderá por injúria por preconceito.