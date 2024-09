Dr. Serginho (PL), Magdala Furtado (PV) e Rafael Peçanha (Rede) - Reprodução

Publicado 16/09/2024 12:01

CABO FRIO - A mais recente pesquisa eleitoral realizada nos dias 13 e 14 de setembro de 2024, pela Ágora Pesquisa, confirma a liderança sólida de Dr. Serginho (PL) na corrida pela Prefeitura de Cabo Frio. O candidato atingiu 67% das intenções de voto na pesquisa estimulada, ampliando a vantagem para 51 pontos percentuais sobre a atual prefeita, Magdala Furtado (PV), que aparece com 16%.

O levantamento, registrado sob o número 06406/2024 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e divulgado nesta segunda-feira (16) foi conduzido com uma amostra de 403 eleitores, com idade entre 16 e 75 anos, distribuídos proporcionalmente quanto a idade, sexo e local de moradia. A pesquisa, realizada por meio de entrevistas face a face, tem margem de erro de 5% e um nível de confiança de 95%.



Intenções de voto espontânea e estimulada



De acordo com a pesquisa, o candidato Dr. Serginho é o líder absoluto na corrida eleitoral. Na espontânea, onde os eleitores indicam seu candidato sem que nomes sejam apresentados, Dr. Serginho aparece com 55% das intenções de voto, muito à frente dos demais candidatos. Em segundo lugar está a atual prefeita, Magdala Furtado, com 13%, seguida por Rafael Peçanha (Rede) com 1%.

No cenário de pesquisa estimulada, onde os nomes dos candidatos são apresentados, após Dr. Serginho com 67% e Magdala com 16%, aparece Rafael Peçanha (Rede), com 4%. Fernando Luiz Cardoso (Novo) e Vinícius Seguraço (UP) têm 1% cada.



Rejeição dos candidatos



A pesquisa também avaliou a rejeição dos candidatos. Magdala Furtado lidera nesse quesito, com 43% dos eleitores afirmando que não votariam nela em hipótese alguma. Em segundo lugar aparece Dr. Serginho, com 9% de rejeição, seguido por Rafael Peçanha (6%), Vinícius Seguraço (4%) e Fernando Luiz Cardoso (3%). Curiosamente, 35% dos eleitores declararam não rejeitar nenhum dos candidatos.



Avaliação da gestão atual



A pesquisa também avaliou o desempenho da atual prefeita, Magdala Furtado. A gestão dela enfrenta desaprovação significativa, com 69% dos entrevistados avaliando seu governo negativamente. Apenas 28% aprovam a administração, enquanto 3% não souberam ou preferiram não responder.



Perfil dos entrevistados



O perfil dos entrevistados revela uma predominância do público feminino (54%), com o restante (46%) sendo composto por homens. Quanto à faixa etária, o maior grupo é de pessoas entre 45 e 59 anos (29%), seguido de 35 a 44 anos (21%), 25 a 34 anos (20%), 60 anos ou mais (18%) e 16 a 24 anos (13%).



Em relação à escolaridade, 59% dos entrevistados possuem ensino médio, 28% têm ensino fundamental e 12% têm nível superior. Quanto à renda, 36% dos eleitores entrevistados declararam ganhar até um salário mínimo, 28% possuem renda entre 1 e 2 salários mínimos, e 19% entre 2 e 5 salários mínimos.



Veja os números



INTENÇÃO DE VOTOS | ESTIMULADA

Considerando os seguintes candidatos, quem você votaria para prefeito?

Dr. Serginho..............................67%

Magdala Furtado.......................16%

Rafael Peçanha..........................4%

Fernando Luiz Cardoso...............1%

Vinícius Seguraço.......................1%

Branco ou Nulo ..........................3%

Indecisos...................................3%

Não respondeu...........................5%



INTENÇÃO DE VOTOS | ESPONTÂNEA

Em outubro haverá eleição para prefeito. Em quem votaria para prefeito se as eleições fossem hoje?

Dr. Serginho..............................55%

Magdala Furtado.......................13%

Rafael Peçanha..........................1%

Marquinhos................................0,5%

Vinícius Seguraço.......................0,5%

Branco ou Nulo ..........................1%

Não sabe, não respondeu............29%