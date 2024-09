Guarda Marítima e Ambiental resgata tamanduá-mirim - Reprodução

Publicado 16/09/2024 15:23 | Atualizado 16/09/2024 15:24

Cabo Frio - A Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio foi acionada na manhã deste sábado (14) para atender a um pedido de resgate no Parque Veneza. Uma residente havia relatado a presença de um animal ferido em seu quintal.



No local, os agentes identificaram o animal como um tamanduá-mirim, com aproximadamente 3 kg. O tamanduá apresentava ferimentos graves, o que impossibilitou sua devolução imediata ao habitat natural.



O animal foi então transportado para o Instituto BW – Praia Seca, em Araruama, onde receberá os cuidados necessários antes de ser reintegrado à natureza.

