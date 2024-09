Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa - Reprodução/Rede social

Publicado 13/09/2024 18:06

Cabo Frio - Neste domingo (15), a Orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, será palco da 17ª edição da Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa, que tradicionalmente acontece no 3° domingo do mês de setembro. A 17ª edição, organizada pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa – CCIR e o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas – CEAP, vai contar com shows de Rita Benneditto, Pastor Kleber Lucas, Thiago Thomé e falas de representantes religiosos durante o trajeto, que acontece das 10h às 17h, com concentração no Posto 5.



Cidades da Região dos Lagos estão com ponto de embarque para a caravana com transporte gratuito. Entre elas, Cabo Frio (1º e 2º distritos), Búzios, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Iguaba Grande, com parada também em Araruama.



Ao longo dos anos, a Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa vem chamando a atenção da sociedade civil e das autoridades públicas, para os riscos antidemocráticos, diante do crescimento dos casos de intolerância religiosa. Como bem pontua o Prof. Dr. Babalawô Ivanir dos Santos, em seu livro “Marchar não é caminhar: interfaces políticas e sociais das religiões de matriz africana no Rio de Janeiro”, os conflitos e disputas religiosas nunca deixaram de fazer parte das transformações sociais. Nunca deixaram porque não existe uma unicidade sobre religiões e religiosidades, seja aqui no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo.

A Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa se destaca como uma das vozes ativas na luta e pela democracia, pelo estado laico e de combate à intolerância religiosa que persiste em toda a sociedade. Nasceu em resposta a episódios que evidenciaram a necessidade de priorizar o respeito à fé. Nesse contexto, a CCIR se protege como um escudo essencial contra os crimes religiosos. E assim, a CCIR, passou a ser um importante instrumento de acolhimentos e denúncias dos crimes de intolerância religiosa. Única no mundo que tem em seu cerne diversos adeptos religiosos, dentre representantes do candomblé, umbanda, bases evangélicas, católicos, budistas, muçulmanos, judeus, wiccanos, hare krishnas, ciganos, mórmons, defensores dos direitos humanos e outros segmentos.



Representantes de outras regiões e estados também marcam presença, oriundos da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, do Amazonas, entre outros. A organização almeja receber em torno de 100 mil pessoas, em prol das pluralidades, humanidades, diversidade e liberdade religiosa.

“É um evento que além de projetar luz e reflexões para a promoção de uma sociedade mais humana, plural e diversa também luta em prol do fortalecimento das bases democráticas que ainda fazem parte da nossa sociedade. Como bem sabemos, a intolerância religiosa e o racismo ainda são os maiores desafios sociais e políticos na contemporaneidade, na perspectiva da garantia do Estado Democrático”, afirma o Prof. Dr. Babalawô Ivanir dos Santos.



Confira a programação:



Show:



14h30 – Rita Benneditto



15h15 – Pastor Kleber Lucas



16h – Thiago Thomé



Logística:



Concentração no Posto 5, a partir das 10h



Saída da Caminhada, a partir das 13h



Segue até Praça do Lido, finalizando às 17h



Local da dispersão: Pista de lazer no Posto 2



Contatos para caravana:



Ônibus Búzios:



Liderança Sirley



Contato: 2299276-2018



Local de embarque: no ponto Pórtico de Buzios



Horário: 6h



Ônibus Cabo Frio:



Liderança Moisés



Contato: 22 98171-3318



Local de embarque: Colégio Estadual Renato Azevedo



Horário: 6:30



Parada Cabo Frio (Jardim Esperança)



Liderança Thammy Carvalho



Contato: 22 992780556



Local de embarque: Jardim Esperança – em frente ao Hospital Otime Cardoso



Horário: 7:30



Ônibus Tamoios:



Liderança Débora Almeida



Contato: 21 992590505



Local de embarque: Unapark



Horário: 7h



Ônibus São Pedro da Aldeia:



Liderança Ekedje Ju



Contato: 22 99743-6799



Local de embarque: Rua Arlindo Terra, 13A – Jardim das Acácias



Horário: 7:30



Ônibus Arraial do Cabo:



Liderança Vanderleia Monteiro



Contato: 22 99713-0250



Local de embarque: APAE de Arraial do Cabo, Rua José Pinto de Macedo s/n prainha



Horário: 6h



Ônibus Iguaba Grande:



Liderança Sandra Sardinha



Contato: 22 99234-3087



Local de embarque: DPO ao lado do cemitério de Iguaba



Horário: 7:30



Parada São Pedro da Aldeia



Liderança Tatiana Silva



Contato: 21 992590505



Saída: São Pedro da Aldeia – em frente ao Pronto Socorro



R. Pref. Waldir da Silva Lobo, 5 – Fluminense, São Pedro da Aldeia



Horário: 8:00



Parada Araruama



Liderança Gláucia Azevedo



Contato: 22 992780556



Local de embarque: Ponto de ônibus em frente à Praia do Barbudo



Horário: 7h