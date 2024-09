Guarda Marítima e Ambiental resgata criança - Reprodução/Rede social

Publicado 13/09/2024 16:15

Cabo Frio - Na manhã desta sexta-feira (13), agentes da Guarda Marítima e Ambiental realizaram um resgate na Ilha do Japonês, em Cabo Frio. Um menino de apenas 9 anos, morador do Rio de Janeiro, foi resgatado de uma vala existente na região, onde havia se afogado.



Os guardas, que estavam na área, foram acionados por populares que perceberam a situação do menino. Com agilidade, conseguiram resgatá-lo e, após garantir seu bem-estar, conduziram-no de volta aos seus responsáveis.



A Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio reforça a importância da supervisão constante de crianças em áreas de lazer e solicita que os visitantes respeitem as orientações de segurança durante suas atividades nas praias da cidade.