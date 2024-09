20 cápsulas de cocaína e R$ 10 em espécie - Divulgação/PM

Publicado 16/09/2024 16:11 | Atualizado 16/09/2024 16:11

Cabo Frio - Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (16) por tráfico de drogas no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, no local conhecido como Campinho de Areia. A prisão ocorreu após uma denúncia anônima.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento de rotina quando recebeu a informação de que um indivíduo, identificado como F.D.S.S., estaria vendendo drogas no local. Ao abordar o elemento, os policiais encontraram com ele 20 cápsulas de cocaína e R$ 10 em espécie.

O acusado, que já possui duas passagens por tráfico de drogas, confessou aos policiais que atuava como vendedor de entorpecentes na região. Diante dos fatos, ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.