Retirada de carcaças de embarcações abandonadas - Reprodução/Rede social

Retirada de carcaças de embarcações abandonadasReprodução/Rede social

Publicado 16/09/2024 15:39

Cabo Frio - Carcaças de embarcações abandonadas no Canal do Itajuru, em Cabo Frio, foram retiradas na manhã desta segunda-feira (16). Elas estavam atracadas na Praia de São Bento, bairro da Gamboa, onde se deu a operação, e serão levadas para um local específico onde possam ser descartadas.



Segundo Emerson Paiva, presidente da Associação de Turismo Náutico de Cabo Frio, essa seria a terceira remoção de embarcações abandonadas ao longo do canal, “facilitando, assim, não só a mobilidade de outras embarcações como também a segurança nas áreas das orlas e das praias”.

Retirada de carcaças de embarcações abandonadas Reprodução/Rede social

A ação foi realizada em conjunto com a Marinha do Brasil e Guarda Marítima e Ambiental, através da secretaria de Segurança. Também participaram as secretarias de Mobilidade, de Turismo e de Obras e Ordem Pública.



“A Guarda Marítima e Ambiental faz a notificação por parte do município e, [quanto] às embarcações que obstruem a navegação, a notificação é feita pela Marinha do Brasil”, explicou Paiva. “Dado assim, o proprietário tem o prazo de até 15 dias para fazer a remoção da embarcação. Do contrário, o poder público faz a retirada e a remoção desses barcos.”



Questionado sobre a quantidade de embarcações abandonadas no Canal do Itajuru, ele destacou ser uma iniciativa que tem que ser feita não só pela remoção, pelos proprietários ou pelos órgãos públicos, como também tem que haver um trabalho de conscientização.



“Todos precisam entender que nós temos um espaço que precisa ser um espaço de convívio de todos, não só para aqueles que operam a área marítima, como a exploração comercial através do turismo náutico, mas também para aqueles que querem usufruir o espaço físico”, concluiu.



Veja: