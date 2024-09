126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Divulgação/PM

126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) Divulgação/PM

Publicado 17/09/2024 16:04

Cabo Frio - Um tiroteio ocorrido na noite desta segunda-feira (16), no bairro Tangará, em Cabo Frio, deixou um homem morto e dois adolescentes feridos. O crime, segundo informações preliminares, teria sido motivado por uma execução.

De acordo com testemunhas, elementos disfarçados de motoristas de aplicativo invadiram a região com o objetivo de eliminar o chefe do tráfico de drogas, conhecido como Neném. Durante a ação, os criminosos, que estavam em uma motocicleta preta, efetuaram diversos disparos contra a vítima fatal na Rua Carlos Gomes. Neném foi atingido por múltiplos tiros e morreu no local.

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, também foram atingidos pelos projéteis. Ambos foram socorridos por populares e encaminhados inicialmente ao Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos (HMOCDS) no Jardim Esperança. Diante da gravidade dos ferimentos, os jovens foram transferidos para o Hospital Central de Emergências (HCE) de Cabo Frio, onde seguem internados e recebendo atendimento médico.

O corpo da vítima fatal foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio e o crime foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).