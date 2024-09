Sued Yuri Lemos Borges, conhecido como "B da Glock", "Baianinho" ou "Baiano" - Divulgação/PM

Publicado 18/09/2024 15:20

Cabo Frio - O Disque Denúncia está em busca de Sued Yuri Lemos Borges, conhecido como “B da Glock”, “Baianinho” ou “Baiano”, condenado por tráfico de drogas e gerente do tráfico na Comunidade Manoel Corrêa, em Cabo Frio. De acordo com a Polícia Militar, o criminoso conseguiu escapar de uma operação policial nesta segunda-feira (16), na qual sua companheira, de 30 anos, foi presa após ferir um policial no pescoço e no braço ao tentar impedir sua captura.

Conforme a ocorrência, a operação foi desencadeada por uma denúncia feita ao Disque Denúncia, informando que o casal estava distribuindo drogas na comunidade utilizando uma moto XRE/300. Ainda na denúncia, os policiais foram informados de que o condutor seria o gerente geral Sued, de 30 anos, e que ele estaria portando uma arma de fogo.

No local, os agentes encontraram a moto estacionada em frente a uma loja de celulares. Ao se aproximarem do local, os policiais foram informados de que o criminoso estava escondido no banheiro do estabelecimento.

Enquanto os agentes tentavam acessar o local, ainda segundo a ocorrência, a companheira tentou bloquear a passagem e, durante o confronto, acabou ferindo um dos policiais, permitindo que o criminoso escapasse pela janela, apesar de ter um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas, expedido pela 2ª Vara Criminal de Cabo Frio.

Ao ser presa e conduzida à viatura, populares teriam tentado impedir a condução da companheira do criminoso para a 126ª DP (Cabo Frio), e também tentaram agredir os policiais e pegar suas armas. Neste momento, foi feito um disparo para dispersar a multidão. A PM informou ainda que, quando a equipe tentou colocar a mulher na viatura, ela não obedeceu, provocando enorme resistência.

Aline permanece detida e responderá pelos crimes de lesão corporal e resistência. A polícia segue realizando buscas para localizar Sued Yuri Lemos Borges e solicita que qualquer informação sobre seu paradeiro seja repassada ao Disque Denúncia, através dos números (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177, ou pelo aplicativo gratuito.