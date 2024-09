Acidente - Renata Cristiane

Publicado 18/09/2024 18:09 | Atualizado 18/09/2024 19:57

O pai e a filha estavam de bicicleta quando foram atingidos por um carro em alta velocidade. O automóvel, possivelmente envolvido em um ‘racha’ com outro veículo, perdeu o controle ao passar por um buraco. As vítimas, já no momento do acidente, apresentaram graves ferimentos.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, ambos tiveram fraturas expostas. O pai quebrou a perna esquerda, enquanto a menina, a direita. Ela, segundo informações, apresenta fraturas no fêmur e bacia. Ainda não é possível dizer se ela ficará comprometida nos movimento.

Os dois, que seguem em observação, serão encaminhados para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama.

Um dos autores do acidente foi encaminhado para o Hospital Central de Emergência, enquanto o outro foi preso pela Polícia Militar. O motorista do automóvel, Daniel Harmone, de 21, apresentava escoriações pelo corpo e foi encaminhado para o trauma, onde foi avaliado pela equipe médica.