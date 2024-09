Acidente envolvendo dois carros e um ciclista - Renata Cristiane

Acidente envolvendo dois carros e um ciclista

Publicado 18/09/2024 15:32

Cabo Frio - Um grave acidente envolvendo dois carros e um ciclista ocorreu na tarde desta quarta-feira (18) na Avenida Júlia Kubitschek, no bairro Jardim Flamboyant, na altura da UERJ, em Cabo Frio. Um dos veículos capotou após a colisão.



Segundo testemunhas, os dois carros envolvidos estariam trafegando acima da velocidade permitida e, possivelmente, realizando uma disputa. Quando o Chevrolet Astra cinza passou por um buraco na via, perdeu a traseira e chocou com o Ford Ka branco, que também estava envolvido no ‘racha’. O automóvel cinza colidiu contra o poste em seguida e capotou. Ele também atingiu um ciclista que passava pelo local e levava a filha, de apenas 12 anos, para um curso. Ele e a menina sofreram fraturas expostas. Ambos foram socorridos e encaminhados para o Hospital Central de Emergências (HCE).



O motorista do Astra foi arremessado para fora do veículo devido ao impacto da colisão e também foi socorrido para o HCE. O condutor do outro carro, um Ford Ka, não sofreu ferimentos. Ele foi detido pela Polícia Militar após tentar fugir do local do acidente.



Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar atendimento às vítimas e controlar o trânsito. A Enel Distribuição Rio, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na região, também foi acionada devido aos danos no poste.



O trânsito segue completamente interditado na Avenida Júlia Kubitschek, no sentido centro da cidade, sendo desviado pela Rua Arízio Gomes da Costa.

