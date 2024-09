A.C.L, uma menina de 11 anos, e seu pai, Maicon Estácio Alves, de 40 anos - Reprodução/Rede social

Publicado 19/09/2024 15:17

Cabo Frio - Câmeras de segurança registraram o momento exato no acidente que feriu gravemente A.C.L, uma menina de 11 anos, e seu pai, Maicon Estácio Alves, de 40 anos. A ocorrência foi registrada no início da tarde desta quarta-feira (18), quando um carro, em alta velocidade, os atingiu. Eles estavam de bicicleta, indo para um curso da garota.



De acordo com informações coletadas no local, o acidente envolveu dois carros, que estariam envolvidos em um possível “racha”. Quando o Chevrolet Astra cinza passou por um buraco na via, perdeu a traseira e chocou com o Ford Ka branco, que também estava participando da disputa. O automóvel cinza colidiu contra o poste em seguida e capotou. Ele também atingiu Maicon, que passava pelo local e levava a filha, para o curso. Ambos sofreram fraturas expostas.



Maicon quebrou a perna esquerda, enquanto a menina, a direita. Ela, segundo informações, apresenta fraturas no fêmur e bacia. Ainda não é possível dizer se ela ficará comprometida nos movimentos.



Conforme informações extraoficiais, a menina já foi encaminhada para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama. Maicon será posteriormente. Ela deve passar por cirurgia ainda nesta quarta-feira (18).



Em nota, a prefeitura informou que, após exames, foram identificadas múltiplas lesões na criança menina no seu pai. Já o motorista do veículo que capotou, um jovem de 21 anos, realizou protocolo do trauma e foi liberado após avaliação de equipe multidisciplinar.



Questionada, a Polícia Civil relatou que, de acordo com a 126ª DP (Cabo Frio), os dois homens envolvidos na ocorrência foram presos em flagrante pelo crime de racha/pega qualificado pela lesão corporal grave. O caso será encaminhado à Justiça.