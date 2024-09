Luiz Felipe, conhecido como "Tiburico", foi baleado durante um ataque a tiros - Reprodução

Luiz Felipe, conhecido como "Tiburico", foi baleado durante um ataque a tiros Reprodução

Publicado 19/09/2024 17:51

Cabo Frio - A tarde desta quinta-feira (19) foi marcada por mais um capítulo de violência em Cabo Frio. Luiz Felipe, conhecido como “Tiburico”, foi baleado durante um ataque a tiros no Jardim Esperança e morreu no hospital. Câmeras de segurança flagraram o momento da execução.



O crime ocorreu na localidade conhecida como Valão, quando criminosos, ainda não identificados, se aproximaram, a bordo de um automóvel, de Luiz. Um dos elementos desembarca, atira contra o homem e, em seguida, foge do local. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos (HMOCS), mas não resistiu aos ferimentos, indo a óbito.



A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e acompanhar o caso no hospital. Devido à gravidade do estado de saúde, havia planos para transferir a vítima para o Hospital Central de Emergência (HCE) em São Cristóvão, o que não chegou a ser realizado, devido a morte.



A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Até o momento, não há informações sobre os autores do crime e as motivações.