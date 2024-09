126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Divulgação/PM

126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) Divulgação/PM

Publicado 19/09/2024 15:42

Cabo Frio - Um homem de 23 anos, identificado como Caleb F.C.C., foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (18) na Reserva do Peró, em Cabo Frio.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição foi acionada por volta das 16h10 para verificar disparos de arma de fogo no local. Ao chegar, os policiais encontraram a vítima já sem vida.

Segundo testemunhas, um veículo de cor preta, com placa não identificada, teria se aproximado e efetuado os disparos contra Caleb. A vítima, de acordo com os relatos, estava envolvida com o tráfico de drogas na região e o carro teria fugido em direção ao bairro Tangará.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde será investigado. Até o momento, não há informações sobre a autoria do crime. Ninguém foi preso.