Funcionária passa mal Reprodução/Rede social

Publicado 20/09/2024 16:51

Cabo Frio - Duas funcionárias da Estratégia Saúde da Família (ESF) do Parque Burle, em Cabo Frio, foram parar na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na manhã desta sexta-feira (20), com sintomas de intoxicação. No dia anterior, a unidade foi alvo de denúncias por funcionar normalmente após passar por dedetização na noite de quarta-feira (18). Outra profissional também precisou de atendimento médico.



Segundo denúncia, as duas profissionais que precisaram de atendimento com urgência nesta sexta já teriam apresentado sintomas de intoxicação na quinta, quando, conforme os funcionários, mesmo em menos de 24 horas após o procedimento, a unidade de saúde funcionou normalmente até por volta das 10h30.



O recomendado em locais de saúde, como hospitais, clínicas e postos de saúde, conforme órgãos reguladores, é que a dedetização ocorra na sexta-feira, pois o período de desocupação geralmente varia entre 24 e 48 horas, dependendo dos produtos químicos utilizados e das áreas tratadas. Apesar das orientações, segundo denunciantes, na manhã desta sexta-feira, a coordenação do estabelecimento optou por manter expediente normal, alegando que “o ambiente estava seguro”.



Ainda mal do dia anterior, as duas funcionárias, ao inalar novamente o ar intoxicado, precisaram de atendimento urgente, sendo levadas por colegas para a UPA. Elas apresentaram rouquidão, muita falta de ar, ânsia de vômito, olhos vermelhos e nariz ardendo. Uma delas chegou a desmaiar, sendo internada na sala vermelha.



O caso de uma das funcionárias foi classificado como crise de ansiedade. Após o ocorrido, de acordo com os denunciantes, a coordenação optou por fechar a unidade.



Diante da situação, o Jornal O Dia entrou em contato novamente com a prefeitura, questionando o motivo de a unidade ter funcionado nesta sexta-feira, mesmo após o ocorrido na quinta-feira. Em nota, a prefeitura informou o seguinte:



“O ESF Parque Burle passou por uma dedetização emergencial na última quarta-feira (18), pois apareceram carrapatos na unidade. Apesar do produto não oferecer risco de contaminação, pois é intrahospitalar (utilizado em UPAs e hospitais, sem ser necessário que o funcionamento seja interrompido), toda a equipe foi liberada e as atividades paralisadas. O local foi limpo, na quinta-feira (19), conforme orientação da vigilância ambiental”.