Publicado 20/09/2024 16:42

Cabo Frio - Por motivo de segurança, a campanha de vacinação antirrábica que aconteceria neste sábado (20) na região do grande Jardim Esperança, em Cabo Frio, precisou ser adiada. A etapa, de acordo com a prefeitura, foi reprogramada para o dia 5 de outubro.



A imunização aconteceria nas ESFs Caminho de Búzios, Tangará e Jardim Peró; e nas UBS Reserva do Peró e Monte Carlo, que estão fechadas devido as últimas ocorrências envolvendo mortes de traficantes nestas localidades.



Nos últimos dias, pelo menos dois homens morreram na região.



No dia 28, a ação ocorre na área central da cidade, entre 9h e 17h, com os locais a serem divulgados em breve. A vacinação antirrábica é indicada para cães e gatos a partir dos três meses, sendo importante lembrar reforçar a dose anualmente.

